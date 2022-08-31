Savunma Bakanlığı açıkladı: Gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında tahıl sevkiyatına dair bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, “Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna’ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak” ifadelerine yer verildi.