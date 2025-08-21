Savunma Bakanlığı, Barış Gücü Hakkında Açıklama Yaptı

Ukrayna’ya Barış Gücü İddiaları Üzerine Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MSB, “(henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı ve doğru olmayacaktır)” vurgusu yaptı. Bu açıklama, bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında gerçekleşti. Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki gelişmeleri paylaştı. Aktürk’ün ardından, güvenlik kaynakları basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İcra Ettiği Operasyonlar

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgiler aktardı. “Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanları’nda Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, son bir hafta içinde sınırları geçmeye çalışırken yakalanan 268 kişiden 5’inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. 1 Ocak’tan bu yana ise toplamda 5 bin 113 kişi yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışırken yakalandı.

Filistin Halkının yaşıyor olduğu Zorluklar

Aktürk, Gazze’deki insani kriz hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. “Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze’de ateşkesin bir an önce ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir” dedi. Türkiye’nin, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği sürdüreceğini vurgulayan Aktürk, “Bölgedeki kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” diye ekledi.

Suriye’nin Savunma Kapasitesinin Artırılması Çalışmaları

Bakanlık kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırma amaçlı eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi verdi. “Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’ta ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanmıştır” diyen kaynaklar, bu anlaşmanın Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini ve ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi amacıyla teknik ziyaretlerin planlandığını açıkladı.

Türkiye’nin Barış ve İstikrar Konusundaki Taahhüdü

Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili müzakereler hakkında konuşan bakanlık kaynakları, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğunu vurguladı. “Ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımının netleştirilmesi gerekmektedir” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 19 Ağustos’ta Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinildi. “İkili iş birliğinin ve bölgesel savunma konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleşmiştir” denildi. Türkiye ve Japonya arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılmasının önemli olduğu ifade edildi.