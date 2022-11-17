Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgiyi paylaştı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…” denildi.