Savunma Bakanlığı Eurofighter Teklifini İnceliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter tedariği konusuyla ilgili olarak “Teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, bir haftalık bilgilendirme toplantısını Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki son gelişmeleri aktardı. Terörle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğine dikkat çeken Tuğamiral Aktürk, “Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

HUDUT HATTI TEDBİRLERİ

Hudut hattının etkin tedbirlerle korunmaya devam edeceğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışan ve 5’i terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 107 şahıs yakalanmış; 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalanan sayısı bin 16 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışan kişi sayısı 14 bin 48’e ulaşmıştır” şeklinde bilgi verdi.

FİLİSTİN KONUSUNDA ULUSLARARASI ÇABALAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumlulukları hatırlatarak, “Kahire’de Gazze’nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail’in Gazze ile Batı Şeria’daki saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suudi Arabistan ziyaretine de değinen Tuğamiral Aktürk, “Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile güvenlik konuları üzerine bir görüşme yapacak ve ardından Kara Harp Okulundaki törene katılacak” dedi.

SAVUNMA KAPASİTESİNDE ARTIRIM

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma kapasitesinin yerli savunma sanayi ürünleriyle arttığını vurguladı. “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı. Roketsan tarafından üretilen kapsüllü ATMACA güdümlü mermisinin ilk fiili atışı, 12 Mart’ta Mersin’de başarıyla gerçekleştirilmiştir” şeklinde açıklama yaptı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Yeni Suriye yönetimi ve terör örgütü SDG arasındaki anlaşma hakkında Bakanlık kaynakları, “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına ve saha yansımalarına bakacağız. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte ve Suriye’deki terörist faaliyetlerin sona ermesi yönündeki kararlılığımızda bir değişiklik yoktur” dedi. Suriye’de göreve başlayan askeri ataşenin, Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edileceği bilgisi de verildi.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Bakanlık kaynakları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Paris ziyaretine değinerek, “Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son gelişmeler, ülkemizin Avrupa güvenliği konusundaki önemini vurgulamaktadır. Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın ziyareti de ikili ve bölgesel güvenlik konuları için değerlidir” şeklinde açıklama yaptı.

EUROFIGHTER TEDARİĞİNDE SON DURUM

Son olarak, Eurofighter tedariğine ilişkin bilgiler veren Bakanlık kaynakları, “Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki için ihtiyaç tanım dokümanı daha önce Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildi. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir” dediler.