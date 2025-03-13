Savunma Bakanlığı: Terörle Mücadele ve Güvenlik Çalışmaları

ATATÜRK’ÜN KARA HARP OKULUNA GİRİŞİNİN YILDÖNÜMÜ

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Atatürk’ün Kara Harp Okuluna girişinin 89’uncu yıldönümü nedeniyle Harp Okulu’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

SON DÖNEM OPERASYONLARI VE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRME

Tuğamiral Zeki Aktürk’ün açıklamalarına göre, terörle mücadele operasyonları çerçevesinde son bir hafta içinde 24 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu veriler doğrultusunda, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplamda 502 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. “Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir” diye belirtti. Ayrıca, son bir hafta içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 107 kişinin yakalandığı, bunlardan 5’inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. 1 Ocak’tan bu yana hudutlarımızda yakalanan kişi sayısı 1.016’ya ulaştı. “Bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14.048’e ulaşmıştır.”

SURİYE YÖNETİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ ANLAŞMA

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimiyle terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi. “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz,” diyerek, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığının sürdüğünü vurguladı. “Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde bir değişiklik söz konusu değildir.”

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNE KATKILAR

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Paris ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulundu. “NATO ve AGİT üyesi, AB’nin aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye yapacağı ziyarette de ikili ve bölgesel savunma ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacak.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi. “Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır,” açıklamasında bulundu. “Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur.”

EUROFIGHTER TEDARİKİ

Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine Bakanlık kaynakları, “Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında, hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini ve teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık.” dedi. Beklenen teklifin bakanlığa ulaştığı ve inceleme sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.