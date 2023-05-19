Savunma Bakanlığı’ndan 19 Mayıs mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünün altında, “Söz verdik, daha çok çalışmaya, söz verdik, vatanı savunmaya, söz verdik, toprağa can olmaya, söz verdik, Atatürk’e. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini saygıyla ve şükranla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ulu Önder Atatürk’ün “Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” sözleriyle başlayan, Anıtkabir görüntüsü ve “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadeleriyle sona eren videoda, milli mücadele dönemi ile Türk ordusunun bugününü anlatan kareler yer aldı.