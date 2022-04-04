Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
“Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.”