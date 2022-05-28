Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik terör örgütlerini cezasız bırakmıyor. Öğle saatlerinde Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak kuzeyinde 18 PKK’lı SİHA’larla etkisiz hale getirilmişti. Bunu üzerinden çok geçmeden Mehmetçik terör örgütlerini bu kez Suriyen’nin kuzeyinde köşeye sıkıştırdı ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadesi kullanıldı.