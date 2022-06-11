Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 220’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi.” ifadeleri kullanıldı.

FIRAT KALKANI’NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan, dün Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.