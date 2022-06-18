Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar başarıyla devam ederken son bilgi Pençe-Kilit bölgesinden geldi. Teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 PKK’lı etkisiz hale getirilirken Milli Savunma Bakanlığı operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin açıklamasını yaptı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” denildi.