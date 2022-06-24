Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında bulunan 18 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.” denildi.