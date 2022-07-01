Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.

Hem yurt içinde hem de sınırlarımızda hain terör örgütü PKK/YPG’ye geçit yok. Dün Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplanmda 39 terörist kahraman Türk ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik teröristleri ve terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ederken 2 teröristin daha etkisiz hale getiirldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”