Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiği paylaşıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Barış Pınarı bölgesinden geldi. Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.