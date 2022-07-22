Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de sınırlarımızda bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”