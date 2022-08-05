Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde taciz ateşi açan 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!” mesajı vurgulandı.