Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele hem sınır ötesinde hem de yurt içinde hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.”