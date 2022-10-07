Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik teröre darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.”