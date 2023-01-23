Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği başarılı operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öncüpınar Hudut Karakolu’na yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.

Dün, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etmişti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamaya göre; dün 17, bugün 3 olmak üzere bölgede toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.