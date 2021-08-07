Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Çandır bölgesinde çıkan yangına eğitimli personel gönderdiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta Valiliği’nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Isparta Valiliği’nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirilmiştir” denildi.