Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.