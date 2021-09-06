Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.