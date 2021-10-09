Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.”

MSB, bugün, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.