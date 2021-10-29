Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” denildi.