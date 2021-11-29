Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız hız kesmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların düzenlediği operasyonda Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.