Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Mehmetçik, 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
“Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.”