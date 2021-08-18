Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.