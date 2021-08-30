Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda toplam 14 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” ifadesi kullanıldı.

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.