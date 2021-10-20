Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.” denildi.