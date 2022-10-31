Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne karşı çözüm sürecinden sonra terörü kaynağında yok etme konseptiyle ardından çok ciddi sonuçlar verdi, vermeye devam ediyor. Böylece 40 yıldan beri Türkiye’nin başına bela olan PKK terörünün son dönemde beli kırıldı. Hareket alanı bulamaz hale gelen örgüte bugün de darbe vuruldu. Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Konuyla ilgili açıkma Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

“AZİMLİYİZ KARARLIYIZ”

MSB’den yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…” denildi.

CUMA, CUMARTESİ GÜNÜ 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TSK, geçtiğimiz cumartesi günü Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmişti. Türk güvenlik güçleri cuma günü ise Suriye’nin kuzeyinde taciz ateşleri açan PKK’lı 13 teröristi etkisiz hale getirmişti.