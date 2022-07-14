Savunma Bakanlığı’ndan Datça yangını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir’in Datça ilçesinde çıkan orman yangının 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasınından ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Datça’daki yangının kontrol altına alındığını kamuoyuyla paylaştı. 24 saat sonra yangının kontrol altına alınmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

MSB açıklamasında, “Datça’da kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarında, Kara Kuvvetlerimize ait; 4 adet AS-532 Cougar tipi helikopter, 2 adet CH-47 Chinook tipi helikopter yangına havadan müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz de; 2 adet SH-70 Sikorsky tipi helikopter, İHA ve 2 adet çıkarma gemisi, Dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personel ile mücadele verdi.” denildi.