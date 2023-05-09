Savunma Bakanlığı’ndan gözaltındaki uzman çavuş hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş’in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine yapılan taşlı saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
MSB’den yapılan açıklama şöyle:
7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır.
Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş’un sözleşmesi feshedilmiştir.
P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.