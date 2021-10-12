Savunma Bakanlığı’ndan NAVTEX iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NAVTEX’lerle Yunanistan’ın tezlerinin kabul edildiği iddiasını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada NAVTEX’lerle belirlenen bölge ve sahaların 2011 yılında KKTC ile imzalanan Kıta Sahanlığı Anlaşması’yla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye sınırları bildirilen kıta sahanlığı ile uyumlu olacak şekilde tespit edildiği vurgulandı.

Bunun bilimsel, teknik gereklilikler ve ihtiyaçlara göre yapıldığı belirtildi.

NAVTEX ilan edilen alanların haritalarının da paylaşıldığı açıklamada ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada “Milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır” denildi.