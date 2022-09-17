Savunma Bakanlığı’ndan tahıl sevkiyatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle başlayan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama yaptı.

Hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.

Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.