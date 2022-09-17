Savunma Bakanlığı’ndan tahıl sevkiyatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle başlayan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama yaptı.

Hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.

Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.