Savunma Sanayii Başkanı Görgün’ün Açıklamaları

GÖRKÜN’ÜN KONUŞMASIYLA GURUR DUYULDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, “Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı, bu da maddeye olan katkılarının altını çiziyor.

TESLİMAT TÖRENİNİN ANLAMINI VURGULADI

Konuşmasında, T625 Gökbey Helikopteri’nin teslimatının önemi üzerine durarak, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişim sürecine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, ülkenin bağımsız savunma sanayisini güçlendirdiğini belirtti ve milli projelerin hayata geçirilmesinin kritik bir aşama olduğunu ifade etti.