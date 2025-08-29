Savunma Sanayii Başkanı, Türkiye’nin başarısını vurguladı

KÜRESEL REKABET VE YERLİ ÜRETİM ÜZERİNE VURGU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı başarıları belirterek, “Bize, ‘Türkiye neyi başardı?’ diye sorulduğunda cevabımız nettir: Türkiye, aklını stratejiye, stratejisini teknolojiye, teknolojisini ise ürüne dönüştürmeyi başardı. Bugün burada gerçekleştireceğimiz bu panel, hem kurumsal hafızamızın hem de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır.” dedi. Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda gerçekleştirilen “Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli”ne katıldı. Bu etkinliğin, Türkiye’nin savunma sanayi yolculuğuna dair köklerine dayanan hafızası ve geleceğe uzanan stratejik hikayesini temsil ettiğini ifade etti.

KURULUŞ FELSEFESİNE DEĞİNDİ

Görgün, savunma sanayisinin sadece teknolojik bir alan olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin tarihsel yürüyüşü olduğunu belirtti. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki direniş ruhuyla günümüzdeki yüksek teknoloji atılımları arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu açıkladı. “‘Köklerden Ufuklara’ başlığı, bu bağın kurumsal karşılığıdır. Savunma sanayisi yalnızca askeri bir alan değil, ekonomik büyümenin, diplomatik etkinliğin ve stratejik gücün temel bir bileşeni haline geldi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yerli ve milli üretim yetkinliği, stratejik üstünlük, teknoloji temelli caydırıcılık ve küresel ölçekte rekabet edebilme kabiliyeti, savunma sanayisinin ana yapı taşlarını oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu.

Görgün, bir ülkenin stratejik bağımsızlığının sınır güvenliği kadar teknoloji egemenliği ile de doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi. Türk savunma sanayisinin geçmişte sadece ithal edilen sistemlerin kullanıcıları iken, artık kendi özgün sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir aktör haline geldiğini vurguladı. Bugün 3 bin 500’den fazla firma ve 100 bine yakın çalışanla 1380’in üzerinde savunma sanayisi projesinin yürütüldüğünü dile getiren Görgün, bu projelerin yerli tasarım ve mühendislik altyapısıyla şekillendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen yerli sistemlerin, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, müttefik ülkeler için de tercih edilen çözümler haline dönüştüğünü ifade etti.

IHRACATTA REKOR BEKLENİYOR

Görgün, uluslararası işbirlikleri sayesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinin neredeyse dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale geldiğine dikkat çekerek, geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Savunma sanayisinde rekabetin ürünün teknik özelliklerinin ötesinde tedarik zinciri etkinliği ve stratejik esneklikle de ölçüldüğünü aktardı. “2024’te savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29’luk artışla 7,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekora imza atacak. Bu rakam, 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleşecektir.” dedi.

Görgün, savunma sanayisinin Türkiye’nin bağımsızlık manifestosu olduğunu belirterek, bu sektöre yapılan her yatırımın Türkiye’nin geleceğine yazılan stratejik bir mektup olduğunu vurguladı. Panelin, bu mektubun yeni satırlarını hep birlikte yazma kararlılığının göstergesi olduğunu ifade eden Görgün, “Panel boyunca yapılacak her tartışma, her öneri ve katkı, yarının stratejik üstünlüğünü şekillendirecektir. Biz, bu sürecin bir parçası olan her paydaşı Türkiye’nin savunma, güvenlik ve teknoloji geleceğinin doğal mimarları olarak görüyoruz.” dedi.