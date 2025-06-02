Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve MEB Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. Bu tören, SSB’nin Nuri Demirağ Salonu’nda gerçekleşti ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çeşitli savunma sanayi firmalarının genel müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM GEREKEN BİR KONU

Protokolde söz alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin’in Silifke ilçesinde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt’u anarak konuşmasına başladı. Tekin, “Dünyada birçok alanda paradigmalar değişiyor. Adeta yepyeni bir dünyanın ortaya çıktığı, çok hızlı güncellenmesi gereken gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Eğitimle ilgili konularda yepyeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı” dedi. Finlandiya’nın eğitimdeki dönüşümünü örnek göstererek Türkiye’nin de aynı değişimi yaşadığını vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise son 20 yılda savunma sanayiinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Görgün, “Her gün uluslararası muhataplarımızla bir veya daha fazla toplantı yapıyoruz. Öncelikli olarak Türkiye’deki savunma sanayinin gelişimini dinlemek istiyorlar. Biz de gururla okullarımızın, mesleki teknik liselerimizin ve üniversitelerimizin ortaya koyduğu ürünleri paylaşıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, mesleki eğitimde sahip oldukları sorumluluğu vurgulayarak savunma sanayinin insan yetkinliğine ve donanımına odaklanma çabalarını aktardı.

PİLOT İLLERDE UYGULANACAK

Görgün, “Bu projenin en önemli aşamalarından biri, Milli Eğitim Bakanlığı ile uzun soluklu görüşmeler yaparak oluşturulan bu programın hayata geçmesi” dedi. İlk aşamada 12 pilot ilde ve 12 pilot okulda uygulanacağını belirtti. Bu deneyimlerin, tüm ülkeye yayılması hedefiyle araştırılıp değerlendirileceğini söyledi. İmza töreninin ardından protokol, katılımcıların bir aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.