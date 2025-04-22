Savunma Sanayii Başkanlığı Yeni Destek Modeli

FINANSMAN DESTEK MODELİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektördeki tedarikçilere destek sağlamak için yeni bir finansman destek modelini uygulamaya koydu. SSB’den yapılan açıklamaya göre, SSB ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı’nın tanıtım etkinliği, SSB Başkanı Haluk Görgün, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ufuk Uyan ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla SSB’de gerçekleştirildi.

DESTEK PROGRAMLARININ BAŞARISI

Haluk Görgün, geçen yılın sonuna doğru tedarikçilerini desteklemek için hayata geçirdikleri Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli, Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ve bu yıl şubat ayında başlatılan SSB Finansal Kiralama Destek Programları’nın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Görgün, “Bu programlara bugüne dek 900’ün üzerinde firma başvuruda bulundu. Şu ana kadar toplamda 5,7 milyar TL’lik bir kaynak kullanımı gerçekleşti. KOBİ’lerimiz, işlerliğe alınan bu yeni modellerden ve sağlanan destek mekanizmalarından son derece memnunlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜÇLÜ FİNANSAL ALTYAPILAR İÇİN YENİ MODEL

Görgün, yeni modelle tedarikçilerin daha güçlü finansal altyapılar oluşturacağını ve projelerini daha etkin bir şekilde hayata geçirebileceklerini belirtti. SSB ve Kuveyt Türk Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı Programı ile sektörün üretici işletmelerine makine ve teçhizat için finansman desteği sunacaklarını ifade eden Görgün, bu adımların sadece bugünü değil, yarını da garanti altına alacak stratejik atılımlar olduğunu dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve tüm bankalara destekleri için teşekkür etti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NE KATKI

Ufuk Uyan da Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk’ün, ülkenin yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini desteklemek amacıyla önemli bir adım attığını vurguladı. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan işbirlikleriyle üretim yapan firmalara makine, ekipman ve işletme finansmanı desteği sunacaklarını belirtti. “Bu programdan özellikle EYDEP sertifikalı firmaların faydalanacak olması, sistematik gelişimi teşvik etmemiz açısından ayrıca kıymetli.” diye ekledi. Uyan, Milli Teknoloji Hamlesi’ni sahada daha da güçlendirecek bu modelin sektöre hayırlı olmasını umut ettiğini ifade etti.

KREDİLERİN KAPSAMI VE BAŞVURULAR

KOBİ ve KOBİ dışı (kurumsal) firmaların yatırımlarını desteklemek için oluşturulan bu programda, yeni ve kullanılmamış makine ve ekipmanlar leasing kredisi yoluyla, işletme finansmanı ihtiyaçları ise işletme kredisi ile sağlanacak. Programın toplam finansmanı 600 milyon avro olarak belirlenirken, 500 milyon avro finansal kiralama ve 100 milyon avro işletme finansmanı sağlanacak. Başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yapılabilecek.