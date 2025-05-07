Savunma Sanayii İçin İnsan Kaynağı Önemli

GENÇLERİN VİZYONU TÜRKİYE’NİN ROTASINI ÇİZECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma alanında en önemli strateji kaynağının nitelikli, yetkin ve vizyoner insan kaynağı olduğunu ifade ederek, gençlerin vizyonunun Türkiye’nin geleceğini yönlendireceğini söyledi. Milli Yetkinlik Hamlesi çerçevesinde, SSB ve Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları’nın ikincisi çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, kariyer odaklı oturumlar yer alıyor ve bu oturumlar, alanında uzman kişilerin katılımıyla yapılıyor. Görgün, etkinliğin başlangıcında, Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları’nın yalnızca bir etkinlik olmadığını, Türkiye’nin savunma sanayisinin geleceği için önemli bir insan kaynağı seferberliği olarak gördüklerini belirtti.

MİLLİ YETKİNLİK HAMLESİ’NİN KAPSAMI

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde geçen yıl ağustos ayında Milli Yetkinlik Hamlesi’nin oluşturulması kararı alındığını hatırlattı. “Milli Yetkinlik Hamlesi, lise öğrencilerinden üniversite gençliğine, sektör profesyonellerinden kurum yöneticilerine kadar geniş bir kitleyi kapsıyor. Bu, çok boyutlu ve stratejik bir dönüşüm programı. Programın temelinde savunma sanayisinin merkezine insanı koyarak, insan kaynağının yetkinliklerini ve potansiyelini ortaya çıkarmak bulunuyor.” şeklinde konuştu. Görgün, savunma sanayi istihdamının 90 binden 150-200 binlere çıkmasının zorunlu olduğunu ve bunun yalnızca nicel bir artış değil, niteliksel bir sıçrama da olması gerektiğini vurguladı.

İNSAN KAYNAĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Görgün, savunma sanayi sektöründeki tüm paydaşların potansiyelini artırmayı, iş birliğini güçlendirmeyi ve sektörün gelişimini insan üzerinden yapılandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. “Savunma Sanayii Akademi’nin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu dönüşümde yalnızca eğitim veren bir yapı değil, kurumsal kimlik oluşturarak stratejik yetenek mimarisi geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi. Gençlerin vizyonunun Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğine inandığını belirten Görgün, gençlerin sadece öğrenmekle kalmayıp, geliştiren ve yön veren bireyler olmalarını tavsiye etti.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VE GELECEK VİZYONU

Görgün, Kurumsal Akademiler Birliği’nin yaklaşık 60 üyesi olduğunu ve bu üyelerle iş birliği yaparak yetkinlik tabanlı bir yönetim kültürü inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı. Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları’nın ilkini 25 Aralık 2024’te çevrim içi olarak düzenlediklerini ve bu etkinliğe 81 ilden, 207 üniversiteden katılan 26 bin gencin olduğunu belirtirken, bugünkü etkinlikte 20 değerli konuşmacının katılacağını ifade etti. Savunma sanayinin genç beyinlerde yükselmesi ve potansiyelinin faydalı sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İNSANA DUYULAN HAYRANLIK

SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, etkinliğe katılan gençlerin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, savunma sanayisinde deneyimli uzmanların gençlere yönelik becerilerini aktaracağını belirtti. Teknolojinin insanda yeşerdiğine dikkat çeken Karataş, “Güçlü bir dip dalga var ve bu dalganın kahramanı gençlerimiz.” dedi. Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları etkinliğinde açılış konuşmalarının ardından, STM Genel Müdür Yardımcısı Mert Gökduman “Her Yetenek Bir Değer” adlı konuşmasında şirketin işe alım süreçlerine dair bilgiler sunarken, diğer oturumda gençler deneyimlerini aktardı. Etkinliğin, gençlerin savunma sanayi ile olan ilgisini artırmayı amaçladığını vurgulayan Karataş, programın gün boyunca devam edeceğini duyurdu.