Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplandı. Tüm Projeler Değerlendirildi Ve Tartışıldı. Yerli Teknolojilerle Güçlenme Vurgulandı. 2025’te Daha Fazla Çaba Bekleniyor

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ TOPLANDI

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türk savunma sanayinin 2024 yılındaki gelişmelerini ve gelecekteki hedeflerini masaya yatırdı. Bu ilk toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve yerli savunma sanayinin güçlendirilmesine yönelik kararlılık yeniden vurgulandı.

KİM PROJELERİ GÖRÜŞTÜ

Toplantıda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçlarına uygun projeler değerlendirildi. “Sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, İnsansız Savaş Uçağı Projesi, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze sistemleri ve Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi” gibi birçok önemli projenin görüşüldüğü açıklandı. Ayrıca, Türkiye’nin uzay erişim yeteneğini artıracak projeler de gündeme geldi.

Toplantıda, savunma sanayindeki ilerlemeler cana olarak memnuniyetle karşılandı. 2025 yılı içerisinde daha fazla gayretle çalışmaların sürdürülmesi gerektiği ifade edilerek, yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’nin savunma alanındaki başarılarının devam edeceği belirtildi. Gelişmeler, ülkenin savunma kabiliyetlerini artıracak önemli adımları içeriyor.