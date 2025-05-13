Savunma Sanayii İcra Toplantısı Açıklandı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda ele alınan konular hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, 2025 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler, geleceğe yönelik hedefler ve kritik projelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılığın dikkat çekildiği belirtildi.

TEDARİK PROJELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Açıklamada, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projeler ile ilgili bilgiler verildi. “Toplantı kapsamında; sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, insansız savaş uçakları projesi, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, uzun menzilli füze sistemleri ile füze geliştirme projeleri, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi, uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, T625 GÖKBEY Helikopteri seri üretim projesi, elektronik harp projeleri, İHA tehdidine karşı korunma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları tedarik projeleri ve kamikaze kara araçları projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır” denildi.

MEMNUNİYET VE GELECEK HEDEFLERİ

Açıklamanın devamında, toplantıda elde edilen başarıların milletin ve devletin güçlü desteğiyle geldiği ifade edilerek, 2025 yılında daha da yüksek bir gayretle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Yerli ve milli teknolojiler kullanılarak, savunma sanayiindeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.