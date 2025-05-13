Savunma Sanayii Komitesi Toplandı. Teknolojik İlerlemeler Görüşüldü

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ TOPLANDI

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında gösterdiği gelişmeler, gelecek hedefleri ve önemli projeler görüşüldü. Komite, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yürütülen toplantılarla, savunma sanayiinin yerli ve milli güçlenmesine dair kararlılığını yineledi.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplantıda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirilen ve planlanan projeler detaylı bir şekilde ele alındı. “Sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri” üzerinde durulurken, gelecekte insansız savaş uçaklarının önemli görevler üstleneceği öngörüsüyle hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskı görevleri için İnsansız Savaş Uçağı Projesi değerlendirildi. Ayrıca, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri, uzun menzilli füze sistemleri ve ihtiyaç duyulan diğer projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER

Toplantıda savunma sanayiindeki gelişmelerle ilgili memnuniyet dile getirildi ve 2025 yılında bu süreçlerin daha fazla gayretle sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Yerli ve milli teknolojilerin, Türkiye’nin savunma alanındaki başarılarını devam ettireceği ifade edildi. Bu bağlamda, çeşitli projeler arasında Milli Denizaltı Projesi, T625 Gökbey Helikopteri ve elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik projeleri de yer aldı.