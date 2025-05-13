Savunma Sanayii Toplantısı Gerçekleşti

SAVUNMA SANAYİSİNİN GELECEĞİ VE PROJELERİ

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları, gelecekteki hedefleri ve kritik projeleri değerlendirdi. Yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılığın önemine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Ayrıca, bu toplantının 2025 yılı itibarıyla gerçekleştirilen ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti: “Toplantıda, Türk savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır.”

PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ VE BAŞARILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapılan toplantıda, sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri ile insansız savaş uçaklarının gelecekteki harekat ortamlarındaki rolleri ele alındı. Bu bağlamda, hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerini üstlenecek İnsansız Savaş Uçağı Projesi karara bağlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Toplantıda, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkede vurucu gücü artıran uzun menzilli füze sistemleri projeleri, kuvvet çarpanı etkisi yaratacak füze geliştirme projeleri, gelişmiş hava savunma kabiliyetleri sağlayacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi gibi pek çok konu görüşüldü.”

BİRLİKTELİK VE HEDEFLERİN ARTIRILMASI

Toplantı boyunca, milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayisinde elde edilen başarılar memnuniyetle karşılandı. 2025 yılındaki çalışmaların daha yüksek bir gayretle devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi. Yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasıyla savunma sanayindeki ilerlemelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yine, ilave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için gerçekleştirilecek T625 GÖKBEY helikopteri seri üretim projesi, ayrıca elektronik harp yeteneğini artırmaya yönelik projeler ile kritik tesislerin ve bölgelerin İHA tehditlerine karşı korunma projeleri toplantıda gündeme geldi.