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Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Başvuruları Açıldı

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BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI DUYURULDU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvuruların açıldığını açıkladı. SSB’nin sosyal medya platformunda paylaşılan mesajda, “İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor” ifadelerine yer verildi.

ADETA SİSTEMDİR

Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar SSB’nin internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında bulunan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Sınavla ilgili tüm belgeler yalnızca elektronik ortamda alınacak ve posta ya da diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmiyor.

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