Savunma Yatırımlarının Artışı Kritik Önem Taşıyor

SAVUNMA YATIRIMLARININ ARTIRILMASI ŞART

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Londra’da gerçekleştirilen Ukrayna Zirvesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, yaptığı açıklamalarda Avrupa’nın acil olarak yeniden silahlandırılması gerektiğini vurguladı. Bunun için üye ülkelerin savunma harcamalarını artırabilmeleri amacıyla “mali alana” ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

AVRUPA’DAN ABD’YE BİR MESAJ

Ursula von der Leyen, Avrupa’nın “demokrasiyi savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini” ifade etti. Uzun süren yetersiz yatırımın sonuçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Von der Leyen, “Uzun süren yetersiz yatırımın ardından savunma yatırımlarını uzun vadeli olarak artırmak artık son derece kritik önem taşıyor. Üye devletlerin savunma harcamalarında ani bir artış yapabilmeleri için daha fazla mali alana ihtiyaçları var” açıklamasında bulundu.