Savur’da MHP Binası Açıldı

PARTİ BİNASI HİZMETE GİRDİ

Mardin’in Savur ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı’nın yeni binası hizmete girdi. Tarihi Çarşı Caddesi’nde gerçekleşen parti binasının açılış törenine Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, MHP İlçe Başkanı Osman Suat Akgül, AK Partili yöneticiler ve partililer katıldı.

GÜVEN VE DESTEK SÖZLERİ

Açılışta bir konuşma yapan Bozkuş, “MHP Türkiye’nin geleceği için çalışıyor.” ifadelerini kullandı. MHP İlçe Başkanı Akgül ise, “Vatandaşların yanında olacağız ve sorunları çözmek için çalışacağız.” dedi. Bu sözlerin ardından partinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

