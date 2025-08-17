Savur’da Sürücü Adayları Sınavı Yapıldı

SAVUR İLÇESİNDE DİREKSİYON SINAVI YAPILDI

Mardin’in Savur ilçesinde sürücü adayları direksiyon sınavına girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, Kaplan Mahallesi TOKİ mevkisinde belirlenen alanda gerçekleştirilen sınavda yer aldı. Sınav alanına gelen Şengül, görevlilerle görüşerek sürücü adaylarına başarı diledi.

EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEMELER

Burada yaptığı açıklamada Şengül, “Belediye Başkanımız Engin Uğur Hamidi’nin destekleri sayesinde vatandaşlarımız artık sınavlar için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni yönetmeliğin getirdiği düzenlemelerle sürücü adaylarının nitelikli eğitim alması ve trafikte daha güvenli sürücüler olarak yer almaları hedeflenmektedir.” şeklinde ifade etti.

Sürücü adayları da direksiyon sınavının ilçede yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu değişiklik, adayların eğitim süreçlerini kolaylaştırarak yerel imkanlardan faydalanmalarını sağlıyor.