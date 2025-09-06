Haberler

Savur Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı. Kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda, sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

ŞEHİR İÇİ Ekiplerin MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol sağlandı. Şu an için bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında yaralanan bir kaplumbağaya su vererek yardımda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Haberler

Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.