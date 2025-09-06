Savur Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı. Kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda, sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

ŞEHİR İÇİ Ekiplerin MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol sağlandı. Şu an için bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında yaralanan bir kaplumbağaya su vererek yardımda bulundu.