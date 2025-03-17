Sayaç Donmalarına Karşı Alınması Gereken Önlemler

METEOROLOJİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Mart tarihleri arasında Ankara’da soğuk havanın etkili olacağını bildirmesi üzerine, ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları donma riski konusunda uyarıyor. ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu yerlerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık alanların kapatılmasını ve kırık camların yenilenmesini tavsiye ediyor.

SAYACIN DONMASINA KARŞI ÖNLEMLER

ASKİ’nin açıklamasında, “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması hâlinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir” denildi. Ayrıca, donan sayaçlara ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Bu durumun sayaçların bir daha kullanılamaz hale gelmesine yol açtığına vurgu yapıldı. Abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda hemen vananın kapatılarak yetkililere haber verilmesi istendi.

KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Konut ve iş yeri aboneleri, kış aylarında alması gereken önlemler şunlardır:

– Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı,

– Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı,

– Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut veya iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil),

– Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi hâlde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır),

– Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı,

– Sayaç odaları veya müstakil katlarda bulunan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı,

– Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.