Sayısal Loto 17 Mart Sonuçları Açıklandı mı?

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI HEYECANI

17 Mart 2025 Pazartesi günü sayısal loto sonuçları açıklandı mı, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milli Piyango Online, bu tarihli sayısal loto sonuçlarının açıklanmasını vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Birçok kişi, sayısal loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaraların yanı sıra ne kadar ikramiye kazanıldığı da büyük bir merak konusu oldu. İşte, 17 Mart 2025 Pazartesi gününe ait sayısal loto sonuçlarını canlı takip etme sayfası!

OYUNUN KURALLARI VE SEÇENEKLERİ

Sayısal loto çekilişi, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Oyun, bir veya birden fazla kolon ile oynanıyor ve tek kolon ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Kullanıcılar, “Sen Seç” özelliği ile ya kendi seçtikleri sayılarla ya da sistem tarafından rastgele oluşturulacak sayılarla kolon oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilmiş olan bu sistemde, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele bir kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirme imkanı sunuyor. Üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye giriyor. Bu şekilde, yüksek sayıda kolon oluşturmak mümkün oluyor. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Çoklu çekiliş seçeneği ile de birden fazla çekilişe katılma imkanı bulunuyor. Doldurulan kolonla oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Sayısal Loto, haftada 2 gün olarak, Pazartesi ve Perşembe günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara içerisinden 5 numara ve 14 numara içerisinden 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon, çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılıyor. 5+1 bilenler sayısal loto büyük ikramiyesine ulaşırken, aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaşılıyor. 17 Mart sayısal loto çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor.