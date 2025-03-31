Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Belli Oldu Mu?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

31 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları, birçok kişi tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin sonuçları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Çekilişin kazanan numaraları ile kazanılan ikramiyeler hakkında da bilgiler araştırılıyor. Aşağıda, 31 Mart 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçlarının canlı takip sayfası yer alıyor.

ÇEKİLİŞ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Sayısal Loto çekilişi, 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 sayının işaretlendiği bir sistem ile gerçekleştiriliyor. Oyuncular, bir veya birden fazla kolon oynama imkanı buluyor. Tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, istedikleri sayıları kendi seçebiliyor veya “Rastgele” seçeneği ile sistem tarafından otomatik olarak belirlenen sayılarla kolon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Sistem oyunu, birden fazla oyun kombinasyonu oluşturulmasına olanak tanıyor. Üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla numara işaretleyerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bunun yanı sıra, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile oyuncular birden fazla çekilişe katılabiliyor. Oynamaktan vazgeçenler ise kolonlarını iptal edebiliyor.

IKRAMİYELERİ NE ŞEKİLDE KAZANABİLİRSİNİZ?

Sayısal Loto, haftada iki gün, Pazartesi ve Perşembe günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içindeki 34 numaradan 5 ve 14 numaradan 1 numara çekiliyor. Oyuncular, oynadıkları kolonlardaki numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin ettiğinde ikramiye kazanma şansına sahip oluyor. 5+1 bilenler, büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı kategori için birden fazla kazanım olursa, ikramiye havuzu kazanalar arasında eşit şekilde paylaşılıyor. Şu an için 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.