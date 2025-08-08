Sayısal Loto Çekilişi Sonuçları Güzel!

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE İKRAMİYELER

Pek çok kişi, Sayısal Loto’nun çekiliş sonuç ekranını ararken, gerçekleştirilen çekilişte çıkan şanslı numaralar ve kazananların kazandığı ikramiyeleri merak ediyor. İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuçlar ve bilgilere dair detaylar!

KOLON OLUŞTURMA PROSESİ

Bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 180 numara bulunuyor. Oyuncular, üstteki 34 numara arasından 5 tanesini, alttaki 180 numara arasından ise 1 tanesini seçerek kolon oluşturuyor. İsteyenler, tek ya da birden fazla kolon oynama seçeneğine sahip. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, sayıları ister kendileri belirleyerek isterse “Rastgele” seçeneğiyle sistemin otomatik oluşturduğu sayılarla doldurabiliyor. Kuponlarda, kendi sayısını belirlemek istemeyenler “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek sistemin rastgele seçeceği 5+1 sayıyı kullanabilir.

ÇOKLU KOMBİNASYON VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, tek bir kuponda çoklu kombinasyon oluşturma imkânı sunuyor. Üst bölümden 5’ten fazla ve/veya alt bölümden 1’den fazla sayı işaretlendiğinde, sistem oyunu devreye giriyor ve birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise toplamda 180 numara işaretlenebilir. Ayrıca “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor. Bu seçenek işaretlendiğinde, kupon ardışık çekilişlerde geçerli oluyor. Oynamak istemediğiniz bir kolonu iptal etmek için ise ilgili kolonun altındaki “İptal” kutucuğunu işaretlemeniz yeterli.

HAFTALIK ÇEKİLİŞLER VE ÖDÜLLER

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Her çekilişte, 34 numara içinden 5 ve 180 numara içinden 1 numara belirleniyor. Oynadığınız kolon, çekilen numaralarla 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 olarak eşleştiğinde ikramiye kazanma şansı doğuyor. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi alıyor ve aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye eşit şekilde paylaşılıyor. 9 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.